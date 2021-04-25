İsrailli Dış politika Uzmanı Nakht: Biden'ın mesajının yıkıcı etkileri olacak

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine yönelik değerlendirmelerde bulunan İsrailli dış politika uzmanı avukat Eli Nakht "Biden'ın bu açıklamasının Türkiye ilişkilerde yıkıcı etkiye neden olacak. Başkan Biden karar verirken, duygularına değil, ülkesinin jeopolitik çıkarlarına göre yönlendirilmelidir." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına yönelik yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin tepkiler sürüyor. Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı'na konuşan İsrailli Dış Politika Uzmanı Avukat Eli Nakht, Biden'ın kullandığı 'soykırım' ifadesini değerlendirdi. Nakht, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" nın tanınmasının Washington için yıkıcı sonuçları olacağını ifade etti. "Başkan Biden'a göre sözde "Ermeni soykırımı" nın tanınması adalet arayışı anlamına gelmiyor" diyen Dış Politika uzmanı Eli Nakht, "Biden yönetimi Türkiye'den, Suriye konusundaki görüş ayrılıkları, Güney Akımı doğalgaz boru hattı projesi ve S-400 uçaksavar füze sistemlerinin satın alınması gibi konularda intikam alma peşinde" ifadelerini kullandı. Nakht, Washington'un 'soykırım" olarak tanımasına yönelik tutumun sembolik bir adım olacağını ancak, her şeyden önce ABD için çok verimsiz bir hal alacağını dile getirdi.

UĞRAYACAKLARI KAYIPLARI HESAPLAMALARI GEREKİR

Başkan Biden ve ülkesinin şimdiden uğrayacakları kayıpları bir bir hesaplamaları gerektiğini ifade eden Nakht "Tekrarlıyorum. Bu adım yıkıcı sonuçlara yol açacak. ABD-Türkiye ilişkilerini istikrarsızlaştıracak. Ayrıca Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerde zorluklara yol açacak. Aynı zamanda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine de yardımcı olmayacak. Bir karar verirken, Başkan Biden duygularına değil, ülkesinin jeopolitik çıkarlarına göre yönlendirilmelidir."ifadelerini kullandı. Öte yandan Joe Biden dün Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılındaki Ermeni tehcirini sözde "soykırım" olarak niteleyen ilk ABD başkanı oldu.