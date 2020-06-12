İsrailli doktordan milyarder iş adamına karantina torpili - Son Dakika

İsrailli doktordan milyarder iş adamına karantina torpili

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Itamar Grotto'nun, aralarında milyarder bir iş adamının da bulunduğu bazı İsraillilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde 14 günlük karantinada kalma zorunluluğundan muaf tutulmalarını sağladığı ortaya çıktı.

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Itamar Grotto'nun, aralarında milyarder bir iş adamının da bulunduğu bazı İsraillilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde 14 günlük karantinada kalma zorunluluğundan muaf tutulmalarını sağladığı ortaya çıktı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre Genel Müdür Yardımcısı Grotto, yurt dışından dönen bazı İsraillilerin Kovid-19 nedeniyle evlerinde 14 gün boyunca zorunlu karantinada kalma şartından muaf tutulmalarını sağladı. Grotto'nun onayı sayesinde zorunlu karantinadan kurtulanlar arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşlığı da bulunan İsrailli milyarder iş adamı Teddy Sagi de yer alıyor. Ünlü bir kumar şirketi sahibi olan Sagi'nin zorunlu karantinadan muaf tutulması talebiyle önce Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman-Tov'a başvurduğu, olumsuz yanıt alınca da Grotto'dan kendisine yardımcı olmasını istediği belirtildi. Olayla ilgili açıklama yapmayı reddeden Grotto'nun Sağlık Bakanlığındaki koltuğunun tehlikeye girdiği ifade ediliyor. Kovid-19 nedeniyle 300 kişinin yaşamını yitirdiği toplam vaka sayısının ise 18 bin 700'ü aştığı İsrail'de, yurt dışından dönen İsraillilerin 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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