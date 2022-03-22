İsrailli Elbit, İsveç ile 27 Milyon ABD Doları Değerinde Tank Mühimmatı Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrailli Elbit, İsveç ile 27 Milyon ABD Doları Değerinde Tank Mühimmatı Anlaşması İmzaladı

22.03.2022 14:13
İsrailli Elbit, İsveç ile 27 Milyon ABD Doları Değerinde Tank Mühimmatı Anlaşması İmzaladı

KUDÜS, 22 Mart (Xinhua) — Şirketten yapılan açıklamada, İsveç Savunma Malzeme İdaresi ile imzalanan anlaşmanın 10 aylık bir süre içinde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada anlaşmanın, Elbit'in muharebe tankı ateş gücünü artırmak için 120 mm mühimmat serisinin M339 mermilerini ve İsveç ordusunun Leopard Ana Muharebe Tankları için Veri Ayar Birimlerini içerdiğini kaydetti. Elbit'in tank mühimmat portföyüne göre, […]

KUDÜS, 22 Mart (Xinhua) — Şirketten yapılan açıklamada, İsveç Savunma Malzeme İdaresi ile imzalanan anlaşmanın 10 aylık bir süre içinde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada anlaşmanın, Elbit'in muharebe tankı ateş gücünü artırmak için 120 mm mühimmat serisinin M339 mermilerini ve İsveç ordusunun Leopard Ana Muharebe Tankları için Veri Ayar Birimlerini içerdiğini kaydetti.

Elbit'in tank mühimmat portföyüne göre, alan ve şehir savaşı için yüksek doğruluklu mühimmat olan 27 kilogramlık M339 mermisi, tüm muharebe menzillerinde düşük ikincil zarar ile öldürücülük sağlıyor. M339, sığınakları, saha tahkimatını, kentsel yapıları, hafif zırhlı araçları ve zırhlı personel taşıyıcılarını yok edebiliyor ve piyadelere karşı son derece ölümcül olabiliyor. Elbit'e göre, bu mermiler ayrıca 200 mm çift betonarme duvarları delme ve savaş başlığını gecikmeli çalıştırma yeteneğine sahip bulunuyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı (1) Son dakika haberleri! Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı (1) Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı Türk Böbrek Vakfı, farkındalık için metroda su dağıttı Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve İslam Dünyası İşbirliğini Daha da Derinleştirmek İçin Güçlü Bir İstek Duyuyor Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve İslam Dünyası İşbirliğini Daha da Derinleştirmek İçin Güçlü Bir İstek Duyuyor

Mühimmat, 22 Mart, İsveç, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel İsrailli Elbit, İsveç ile 27 Milyon ABD Doları Değerinde Tank Mühimmatı Anlaşması İmzaladı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:42:35. #1.11#
SON DAKİKA: İsrailli Elbit, İsveç ile 27 Milyon ABD Doları Değerinde Tank Mühimmatı Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement