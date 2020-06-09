İsrailli eski büyükelçi: "Sisi, İsrail'in imajını düzeltmeye çalışıyor" - Son Dakika

İsrailli eski büyükelçi: "Sisi, İsrail'in imajını düzeltmeye çalışıyor"

İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi (2009-2011) Itzhak Levanon, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin İsrail'in imajını düzeltmeye çalıştığını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakının, Tel Aviv yönetimine karşı olan tutumunu etkilemesinin düşük...

İsrailli eski büyükelçi:

İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi (2009-2011) Itzhak Levanon, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin İsrail'in imajını düzeltmeye çalıştığını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakının, Tel Aviv yönetimine karşı olan tutumunu etkilemesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Levanon, İsrail'de İbranice yayın yapan Maariv Gazetesinde yayımlanan makalesinde, İsrail ile Mısır arasındaki ilişkiler ile Sisi'nin bu ilişkileri iyileştirme gayretlerine değindi.

"Sisi son yıllarda yaptıkları ve söyledikleriyle İsrail'e yönelik düşmanlığı azaltma ve onunla iyi ilişkiler kurmanın sağladığı faydalara ışık tutma yönünde bir çaba sergiledi." diyen Levanon, Sisi'nin " Sina Yarımadası'nın komşularımızın tehdit edileceği bir üs ya da İsrail'e yönelik saldırıların arka bahçesi olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz." yönündeki açıklamasını buna örnek gösterdi.

Levanon, Sisi'nin Birleşmiş Milletler (BM) platformlarında defalarca Filistinlilere seslenerek, Mısır'ın yaptığı gibi İsrail'le barışa çağırdığına ve okul müfredatlarında bile İsrail'e yönelik bakışın değiştirildiğine değindi.

Ancak her şeye rağmen Mısır halkı ile sendikaların ve az da olsa basının İsrail düşmanlığına devam ettiğinin ve Filistin meselesinin halen Kahire'nin öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Levanon, " Orta Doğu'daki durum hassas. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini ilhakıyla bu durum kontrolden çıkabilir. Bu da, Sisi'nin bu çalışmalarını sekteye uğratabilir. Buna rağmen Sisi'nin manevra alanı geniş, kolayca, yaptıklarının İsrail'le normalleşme olmadığını bilakis realitenin tercümesi olduğunu söyleyebilir. Bu nedenle ilhakın gerçekleşmesi durumunda muhtemelen İsrail'le ilişkiler bundan etkilenmeyecek." ifadesini kullandı.

Levanon, Sisi'nin İsrail'in imajını düzeltme çabalarını desteklemek gerektiğini, bu çabaların başarılı olması durumunda gelecekte İsrail'le normalleşme yolunda ilerleme sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:03 Kaynak: AA

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