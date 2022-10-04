Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını - Son Dakika
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Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını

04.10.2022 13:58
Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, Yahudilerce kutsal "Yom Kippur" bayramı bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, Yahudilerce kutsal "Yom Kippur" bayramı bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 468 yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında baskın düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada, daha fazla yerleşimcinin öğleden sonra da baskınlarına devam etmesinin beklendiği bildirildi.

İsrail'de milyonlarca Yahudi, bu akşam güneşin batışıyla birlikte Yahudilerce en kutsal dini bayram olan ve "Kefaret Günü" anlamına gelen "Yom Kippur"a girecek.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya 'Yom Kippur' baskını - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını - Son Dakika
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