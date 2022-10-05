Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını - Son Dakika
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Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını

05.10.2022 12:49
Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında üst üste ikinci gün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında üst üste ikinci gün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, 336 yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında baskın düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada, daha fazla yerleşimcinin öğleden sonra da baskınlarına devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlar yerleşimcilerin geçişi sırasında baskınları protesto eden sloganlar attı.

Öte yandan AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda en az 3 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün de 468 yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini bildirmişti.

İsrail'de milyonlarca Yahudi, 4-5 Ekim tarihlerinde, Yahudilerce en kutsal dini bayram olan ve "Kefaret Günü" anlamına gelen "Yom Kippur"u kutluyor.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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FKÖ Genel Sekreter Vekili Şeyh, ABD'li yetkililerle 'iki devletli çözümü' görüştü FKÖ Genel Sekreter Vekili Şeyh, ABD'li yetkililerle 'iki devletli çözümü' görüştü Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya 'Yom Kippur' baskını Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya 'Yom Kippur' baskını
Kaynak: AA

İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya 'Yom Kippur' baskını - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Yom Kippur" baskını - Son Dakika
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