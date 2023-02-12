İsrailli hahamdan nefret dolu yorum: "Türkiye ve Suriye'deki depremler ilahi adalet" - Son Dakika
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İsrailli hahamdan nefret dolu yorum: "Türkiye ve Suriye'deki depremler ilahi adalet"

12.02.2023 17:35
İsrailli hahamdan nefret dolu yorum: "Türkiye ve Suriye'deki depremler ilahi adalet"

İsrail'in önde gelen Yahudi dini önderlerinden Haham Shmuel Eliyahu, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketi için nefret dolu bir dil kullanarak "ilahi adalet" yorumunu yaptı.

İsrail'in önde gelen Yahudi dini önderlerinden Haham Shmuel Eliyahu, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketi için nefret dolu bir dil kullanarak "ilahi adalet" yorumunu yaptı.
İsrail'in çevirim içi gazetesi The Times of Israel'in aktardığına göre, Haham Eliyahu, ünlü dini haber portalı Olam Katan için yazdığı "Türkiye ve Suriye'deki depremlere nasıl yaklaşılmalı?" başlıklı makalesinde, iki ülkeden en az 28 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi için skandal ifadelere imza attı.
İsrail'in aşırı sağcı ve ırkçı Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) partisinden Kudüs ve Vadedilmiş Topraklar Bakanı Amihai Eliyahu'nun babası olan Eliyahu, "Topraklarımızı birkaç kez işgal edip bizi denize atmak isteyen çevremizdeki tüm ulusları Allah yargılıyor." yorumunda bulundu.
Depremde ölenleri Fravun ordusuna benzetti
Yazısında Tevrat'ın Mısır'dan Çıkış bölümüne atıf yapan Eliyahu, depremlerde hayatını kaybeden Türk ve Suriyelileri, Hz. Musa öncülüğündeki İsrailoğullarını kovalarken Kızıl Deniz'de boğularak ölen Mısır'ın Firavun ordusuna benzetti.
Eliyahu, deprem felaketi için "ilahi adalet" benzetmesinde bulunarak, şunları kaydetti:
"İsrailoğulları, Mısırlıları tanıdıkları için, bu boğulanların kendilerinden bazılarını öldürmek ve geri kalanını köleleştirmeye devam etmek istediklerini anladıkları için, boğulmaları üzerine (sevinerek) şarkılar söylediler. Şarkılar söylediler çünkü burada Mısırlıları cezalandırmayı amaçlayan ilahi bir adalet olduğunu anladılar."
Türkiye ve Suriye için ağır ifadeler
Türkiye ve Suriye'ye yönelik düşmanca ve nefret dolu ifadeler sarf eden ünlü İsrailli Haham, şöyle devam etti:
"Bu, Yahudi sakinlerini yüzlerce yıldır Şam'da ve diğer şehirlerinde kan iftiralarıyla taciz eden Suriye ile ilgilidir. Suriye, öldürmek ve yok etmek için İsrail'i üç kez işgal etti.
Bizi her arenada karalayan Türkiye ile hangi hesapların çözülmesi gerektiğini bilmiyoruz. Ama Tanrı bize tüm düşmanlarımızı yargılayacağını açıkladığına ve söylediğine göre, bunu anlamak için etrafımızda olup bitenlere bakmamız yeter."
"Yaşanan her şey, dünyayı temizlemek ve daha iyi hale getirmek için oluyor." diye yazan Eliyahu, "Bize zarar veren çevremizdeki tüm uluslardan intikam alınacak." ifadelerini kullandı.
İsrail'in acil yardım servisinin "Haham Başkanı"
Safed kenti Başhahamı Shmuel Eliyahu, Safed'de Yahudilere ait mülklerin Araplara kiralanmasını veya satılmasını yasaklayan 2010 yılındaki bir fetva da dahil olmak üzere, aşırıcı fetvaları ve söylemleriyle tanınıyor.
Eliyahu'nun fetvasından sonra Safed'de bir grup Arap gencin oturduğu ev, fanatik Yahudilerin saldırısına uğramıştı.
Eliyahu, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'nın da Haham Başkanı sıfatını taşıyor. Kızıl Davud Yıldızı, Hristiyan dünyasındaki Kızılhaç ile Müslüman dünyasındaki Kızılay örgütleri gibi, Yahudi devleti olan İsrail'deki başlıca acil yardım servisi olarak faaliyet gösteriyor.
Ülkenin aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Eliyahu'nun İsrail'in Baş Hahamı olması gerektiğini söylemişti.
Eliyahu, aynı zamanda aşırı sağcı ve ırkçı Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) partisinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakınlığıyla da biliniyor.

Kaynak: AA
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