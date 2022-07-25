İsrailli hak örgütü B'tselem: Filistinlilerin yas tutmaya bile hakkı yok - Son Dakika
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İsrailli hak örgütü B'tselem: Filistinlilerin yas tutmaya bile hakkı yok

25.07.2022 20:02
İsrailli hak örgütü B'tselem: Filistinlilerin yas tutmaya bile hakkı yok

İsrail güçlerinin, aralarında Al Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin de yer aldığı dört Filistinlinin cenazesine katılanlara saldırdığı görüntüleri derleyen İsrailli hak örgütü B'tselem, "Filistinlilerin yas tutmaya bile hakkı yok" başlıklı bir rapor yayımladı.

İsrail güçlerinin, aralarında Al Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin de yer aldığı dört Filistinlinin cenazesine katılanlara saldırdığı görüntüleri derleyen İsrailli hak örgütü B'tselem, "Filistinlilerin yas tutmaya bile hakkı yok" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporunda, Ebu Akile'nin 13 Mayıs'taki cenazesi sırasında İsrail polisinin tabutu taşıyanlara ve diğer katılımcılara saldırdığını hatırlatan B'tselem, İsrail polisinin olayla ilgili açtığı soruşturma sonucunda "herhangi bir yetkiliye veya kuruma yaptırım uygulanmadığını" paylaştı.

B'tselem, Ebu Akile'nin cenazesi dışında üç ayrı Filistin cenazesinde daha İsrail güçlerinin katılımcılara saldırdığını, cenazenin "geleneklere uygun ve saygın biçimde" kaldırılmasına izin vermediğini kaydetti.

Raporda, Velid eş-Şerif'in (23) 16 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Gufran Varasne'nin (30) 1 Haziran'da işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarında ve Nayfe et-Tus'un 1 Temmuz'daki cenazelerinden video kayıtları, görgü tanıklarının ifadeleri, İsrail güçlerinin katılımcılara coplar, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle müdahaleleri gözler önüne serildi.

İsrail'in "dört cenazeye saldırısının yeni bir unsur olmadığı, B'tselem örgütünün daha önce de benzer olayları kaydettiği" aktarıldı.

Tel Aviv yönetiminin ayrıca İsrail Yüksek Mahkemesi kararıyla terör olaylarında öldürülen aralarında 9 çocuğun da yer aldığı 103 Filistinlinin naaşını ailelerine teslim etmediğini belirten B'tselem, raporunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu suçlamalar apartheid rejiminin bir yönünü daha ortaya koyuyor. Ölümde de yaşam kadar savunmasız Filistinlilerin yas tutmaya bile hakkı yok."

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli hak örgütü B'tselem: Filistinlilerin yas tutmaya bile hakkı yok - Son Dakika

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