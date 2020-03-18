İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika
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İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

29 dakika önce

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı, System.String[]

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bakan Deri ile Hanegbi'nin, ülkenin güneyindeki Merhavim bölgesinde katıldıkları bir toplantıda Kovid-19 teşhisi konulan bir kişinin de bulunması üzerine karantinaya alındığı belirtildi.

Haberlerde, Kovid-19 teşhisi konulan kişinin Merhavim Belediye Başkanı Shai Hajaj olduğu, toplantıda yer alan milletvekilleri Ram Ben-Barak ile Alon Shuster'in de evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Vaka sayısı 337'ye yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıklamıştı.

Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan Bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, daha önce, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı. Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında bir çok ticari işletmenin de 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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