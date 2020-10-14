İsrailli insan hakları kuruluşu hükümetin Batı Şeria'da yeni konut planına tepki gösterdi - Son Dakika

İsrailli insan hakları kuruluşu hükümetin Batı Şeria'da yeni konut planına tepki gösterdi

14.10.2020 23:29
İsrailli insan hakları kuruluşu hükümetin Batı Şeria'da yeni konut planına tepki gösterdi, System.String[]

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme planına ilişkin, "Başbakan Binyamin Netanyahu, parmağını Körfez'deki yeni dostlarının gözüne sokuyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), İsrail hükümetinin Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme planına ilişkin, "Başbakan Binyamin Netanyahu, parmağını Körfez'deki yeni dostlarının gözüne sokuyor." ifadesini kullandı.

Peace Now'dan (Barış Şimdi) yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin attığı bu adıma tepki gösterildi.

"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan barış anlaşması İsrail Meclisi'nde onaylanmadan önce Netanyahu, parmağını Körfez'deki yeni dostlarının gözüne sokuyor. (Körfez'deki dostlarını zor durumda bırakıyor)" ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa planının dayatma ve emri vaki olduğu kaydedildi.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen İsrail'in "Kanal 7" televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, Batı Şeria'da 2 bin 166 konutun inşasını onaylamıştı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun yarın da yine Batı Şeria'da başka konut projelerini onaylamak üzere toplanacağı belirtilmişti.

İşgal altındaki topraklarda yerleşim birimi inşa faaliyetleri sürüyor

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini hiçbir zaman durdurmadığı vurgulanmış, ABD ve İsrail'in kelime ve kavramlarla oynayarak Arap ülkelerinin "normalleşme oltasına" takılmasını sağladığı ifade edilmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İnsan Hakları, Batı Şeria, Yahudi, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli insan hakları kuruluşu hükümetin Batı Şeria'da yeni konut planına tepki gösterdi - Son Dakika

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