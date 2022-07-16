İsrailli kadın şarkıcının dini gerekçeyle Biden'ın elini sıkmaması gündem oldu - Son Dakika
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İsrailli kadın şarkıcının dini gerekçeyle Biden'ın elini sıkmaması gündem oldu

16.07.2022 12:33

İsrailli pop şarkıcısı Yuval Dayan'ın, dini gerekçelerle ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmaması gündem oldu.

İsrailli pop şarkıcısı Yuval Dayan'ın, dini gerekçelerle ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmaması gündem oldu.

Dindar Yahudi şarkıcı Dayan, 13-14 Temmuz'da İsrail'e resmi ziyaret düzenleyen Biden için Cumhurbaşkanlığı konutunda organize edilen törende şarkı söylemesinin ardından, el sıkışmak için yanına gelen ABD Başkanının elini havada bıraktı.

Canlı yayınlanan törende, şarkının bitmesinin ardından Biden'ın yerinden kalkarak kendisine yaklaştığı Dayan'ın el sıkışmayı reddettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü ve sıkça paylaşıldı.

Görüntülerde, Dayan'ın, eli hava duran Biden'a gülümseyerek ellerini birbirine kenetlemesi ve hafifçe eğilmesi dikkati çekti.

Dayan'ın bu hareketinin nedeni, geleneksel Yahudi inancında yer alan ve kendisinin de benimsediği "şomer negiah" ilkesi.

"Şomer negiah" ya da "dokunma yasağı"na uyan dindar Yahudiler, bu inançları gereği karşı cinsten "namahrem" bir kişiyle fiziksel temastan kaçınmaya dikkat ediyor.

İsrail basının aktardığına göre şarkıcı Dayan, hadisenin İsrail'de viral olması üzerine açıklamada bulundu.

Dayan, İsrail Cumhurbaşkanlığı personeline el sıkışma konusundaki dini hassasiyetini önceden ilettiğini belirterek, "niyetinin Biden'ı gücendirmek olmadığını" vurguladı.

İsrail'de çok sayıda dindar kadın ve erkek, kendi yakın aile üyeleri (eş, evlat, ebeveyn, kardeş, büyükanne ve büyükbaba) dışındaki kimselerle el sıkışmak gibi fiziksel temas kurmuyor.

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Kaynak: AA

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