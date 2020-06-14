İsrailli liderler, ABD'nin İsrail Büyükelçisiyle "ilhak" planını görüştü - Son Dakika

İsrailli liderler, ABD'nin İsrail Büyükelçisiyle "ilhak" planını görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz, Meclis Başkanı Yariv Levin ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını görüşmek üzere ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile bir araya geldi.

İsrailli liderler, ABD'nin İsrail Büyükelçisiyle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz, Meclis Başkanı Yariv Levin ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını görüşmek üzere ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile bir araya geldi.

Hakkında açıklama yapılmayan toplantının ardından, İsrail basını görüşmede "ilhakın" ertelenmesi veya kısmı "ilhak" seçeneğinin gündeme geldiğini ileri sürdü.

Haberde ayrıca, Netanyahu, Gantz ve Ashkenazi'nin "ilhakı" görüşmek üzere yarın yeniden ABD Büyükelçisi Friedman ile bir araya geleceği belirtildi.

Yahudi asıllı Friedman'ın, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakına" destek veren isimlerin başında geldiği biliniyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

İsrail yönetimi, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmak isterken, Washington yönetiminin yeni tip koronavirüs ve ülkedeki protestolar nedeniyle planın ertelenmesini istediği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli liderler, ABD'nin İsrail Büyükelçisiyle 'ilhak' planını görüştü - Son Dakika

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