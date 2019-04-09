İsrailli Liderler Oylarını Kullandı

KUDÜS (AA) – İsrail'deki erken genel seçimlerde yarışan siyasi parti liderleri ülkenin farklı bölgelerinde oylarını kullandı.

KUDÜS (AA) – İsrail'deki erken genel seçimlerde yarışan siyasi parti liderleri ülkenin farklı bölgelerinde oylarını kullandı.



İktidardaki Likud Partisi lideri ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Paula Ben-Gurion Okulu'na eşi Sara Netanyahu ile gelerek oyunu verdi.



Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Likud'un 61 sandalyesi yok. Bizim en büyük olmamız gerekiyor. Aksi takdirde Mavi-Beyaz İttifakı liderleri Yair Lapid ile Benny Gantz sol bir hükümet kuracaklardır. Bugün sadece Likud'a oy verin." çağrısı yaptı.



Netanyahu'nun en büyük rakibi sayılan Mavi-Beyaz İttifakı liderlerinden İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ise başkent Tel Aviv'e bağlı Rosh Haayin bölgesinde oyunu kullandı.



Gantz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli seçmene Netanyahu'yu "düşürmek" için Mavi-Betaz İttifakına oy verme çağrısında bulundu. Gantz, "Bugün gerçekten çok önemli bir güne ulaşmış durumdayız. Her şey sizin elinizde, bizim elimizde." ifadelerini kullandı.



Mavi-Betaz İttifakının liderlerinden Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Başkanı Yair Lapid de Tel-Aviv yakınlarındaki Ramat-Gan bölgesinde oyunu kullandıktan sonra, "Başkalarına verilecek her oy Netanyahu'ya 4 yıl daha vermek için oy kullanmak demektir." ifadeleriyle Mavi-Beyaz İttifakına destek istedi.



İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketinin (Ta'al) oluşturduğu ittifakın liderleri Ahmed Tiybi ile Eymen Avde ile Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesinin oluşturduğu ittifakın liderleri İmtanis Şahada ile Mesud Ganayim ise İsrail'deki farklı Filistin beldelerinde oylarını kullandı.



41 parti yarışıyor



İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışıyor.



İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler, 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor.



Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketinin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesinin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması öngörülüyor.



Kamuoyu yoklamalarına göre, İsrail'deki seçimde hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşması beklenmiyor, dolayısıyla ülkeyi yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor.

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