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İsrailli Milletvekili Cassif: Gazze'deki bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suç - Son Dakika

İsrailli Milletvekili Cassif: Gazze'deki bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suç

Son Güncelleme: 12.10.2023 17:15

İsrail Parlamentosu'nda Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, ''İsrail'in şu anda Gazze'de yaptığı şey, bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur" dedi.

İsrail Parlamentosu'nda Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, "İsrail'in şu anda Gazze'de yaptığı şey, bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Bedelini sadece sivillerin ödediği bombalamalar, bu suçun parçasıdır" dedi.

"BEDELİNİ YALNIZCA SİVİLLERİN ÖDEDİĞİ BOMBALAMALAR..."

İsrailli Milletvekili Cassif, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde insan hakları ihlallerini değerlendirdi. Cassif, Filistinli grupların, 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerlerini bombalamasının savaş suçu olduğunu belirterek, "İsrail'in şu anda Gazze'de yaptığı şey, bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Bedelini sadece sivillerin ödediği bombalamalar, bu suçun parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞGAL DURUMU KÖTÜDEN DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"

Bölgede akan kanın sorumluluğunun mevcut ve eski İsrail hükümetlerinde olduğuna dikkati çeken Cassif, "İsrail neredeyse 60 yıldır Filistin topraklarında acımasız işgal politikaları yürütüyor ve aşırı sağcı hükümet yönetiminde işgal durumu kötüden daha da kötüye gidiyor. Burada sorumluluğun İsrail işgal hükümetlerinde olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

"İNTİKAM VE KAN DÖKÜLMESİ ARZUSU KİRLİ BİR SUÇTUR"

Cassif, İsrail'in Gazze'de yasaklı silahlar kullanılmasının, sınır güvenliğini sağlamakla ilgili olmadığının altını çizerek, şunları dile getirdi; "İsrail'de halkın öfkesini dindirmek için atılan adımlar akılcı değildir. İntikam ve kan dökülmesi arzusu kirli bir suçtur. İsrail'in Gazze'deki acımasız abluka ve ambargoları, İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamadığı gibi herkesin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail hükümeti, güvenlik değil intikam peşinde. Onlar için de intikam almak Gazze halkına zarar vermek anlamına geliyor."

"İSRAİL'İ İNSANLIĞA KARŞI SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİ KONUSUNDA UYARMALI"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'ye yönelik ambargonun artırılması, su, gıda ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara ulaşımın engellenmesiyle ilgili açıklamalarına değinen Cassif, şunları kaydetti; "Temiz su, gıda malzemeleri, ilaç ve tıbbi gereçlerle elektriğin engellenmesi de tıpkı sivillerin bombalarla öldürülmesi kadar aksi iddia edilemez şekilde bir savaş suçudur. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi ve insan hakları örgütleri, İsrail'i insanlığa karşı savaş suçu işlediği konusunda uyarmalı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Milletvekili Cassif: Gazze'deki bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suç - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli Milletvekili Cassif: Gazze'deki bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suç - Son Dakika
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