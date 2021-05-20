İsrailli muhabirin Arap bölgesine düşen roketlerin ölüme yol açmamasına üzülmesi tepki çekti - Son Dakika

İsrail televizyon kanalında çalışan bir muhabir, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesine isabet eden roketin çok sayıda kişinin ölümüne yol "açmamasından üzüntü duyduğu açıklaması" tepkiyle karşılandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail'deki sağ kesime hitap eden Kanal 20 televizyonu askeri yorumcusu ve başmuhabiri Kobe Finkler'in (68) dün Lübnan'dan atılan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Şefa Amr beldesindeki bir futbol sahasına düşen rokete ilişkin yaptığı açıklamalar dikkati çekti.

Finkler, söz konusu olaya, "Orada birçok kişinin öldürülmesine yol açmadığı için çok üzgünüz." yorumunu yaptı.

Daha sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dileyen Finkler, açıklamalarına gerekçe olarak "10 günlük yayından sonra Arapların Lübnan'dan atılan roketleri alkışladıklarını gördüm. Sonra da (roketin fırlatılmasının) maalesef orada çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanabilirdi diyeceğim yere yanlış konuştum." ifadesini aktardı.

Ancak haberde Finkler'ın net olarak "Bugün bir Arap kentinde ikisi denize, biri futbol sahasına düşen 4 katyuşa füzesi daha gördük. (Bölgede) daha fazla taraftar olmaması üzücü, olay daha farklı şekilde sonuçlanabilirdi." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Finkler'ın sözlerini kınadı ve benzer bir söylemin Yahudiler hakkında Filistinli gazetecinin ağzından duyulsa tepkilerinin ne olacağını sordu.

Meretz partisi milletvekili Mossi Raz ise Kanal 20'yi "terör destekçisi" olarak nitelendirdiği Finkler'ın görevinden almaya çağırdı ve kovulmadığı sürece kanalda görünmeyeceği taahhüdünde bulundu.

Kanal 20 ise olayın "yanlışlıkla" meydana geldiğini söyleyerek olay için özür diledi.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 4 roket atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini üçünün açık alana düştüğünü bildirmişti.