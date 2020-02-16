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İsrailli muhalif lider Gantz: Kuracağım hükümette ne Netanyahu ne de Arap partileri olacak
6 saat önce
İsrail muhalefet lideri Benny Gantz, hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ve parlamentodaki ağırlıklı Arap partilerini içerecek hükümete destek vermeyeceklerini açıkladı.
İsrail'de yapılacak üçüncü erken seçimde yarışacak olan muhalefet lideri Benny Gantz, hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu ve parlamentodaki ağırlıklı Arap partilerini içermeyecek bir hükümet kuracağını söyledi.
Ulusal seçimlere iki hafta kala katıldığı bir televizyon programında konuşan Gantz, 2 Mart'ta yapılacak seçim için İsrail Eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman liderliğindeki aşırı milliyetçi partiyle hareket edebileceğini kaydetti. Geniş bir yelpazede "Yahudi ve demokratik" partilerle işbirliği yapacağını vurgulayan Gantz, merkez sağ Likud Partisi'yle hakkında yolsuzluk suçlamaları olan Başbakan Netanyahu ile yollarını ayırması durumunda çalışabileceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:33
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