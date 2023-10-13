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İsrailli'nin Filistinlilere Karşı Dalga Geçtiği Video Tepki Çekti - Son Dakika

İsrailli'nin Filistinlilere Karşı Dalga Geçtiği Video Tepki Çekti

Son Güncelleme: 13.10.2023 09:34

İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin'e su ve elektrik sağlamıyor. Bir İsrailli, musluktan boşa su akıtıp ışıkları gereksiz yere açıp kapatarak video çekip Filistinlilerle dalga geçti. Bu videoyla İsrailli adam, geniş çapta tepki topladı.

İsrailliler, suya, elektriğe ve internete erişimleri engellenen Filistinlilerle alay eden videolar paylaşıyor. Bir İsrailli, musluktan boşa su akıtıp ışıkları gereksiz yere açıp kapatarak video çekip Filistinlilerle dalga geçti.

İNSANİ DEĞERLER AYAKLAR ALTINDA

Dünya günlerdir İsrail ve Gazze çatışmasına odaklanmış durumda. Karşılıklı yapılan saldırılarda yüzlerce masum insan hayatını kaybederken, bazı İsrailli vatandaşların yayınladığı videolar insanlığımı sorgulattı.

SUYU AÇIP DALGA GEÇTİ

Sosyal medyada bir İsrailli kullanıcı, günlerdir abluka altında olan Filistinlilerle alay eden video paylaştı. Kullanıcı musluğu açıp dakikalarca suyun akışını çekti, ışıkları açıp kapattı. Huzur içinde yaşadığını ima eden İsraillinin bu paylaşımı birçok kişiyi öfkeden çılgına çevirdi.

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Son Dakika Sosyal Medya İsrailli'nin Filistinlilere Karşı Dalga Geçtiği Video Tepki Çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli'nin Filistinlilere Karşı Dalga Geçtiği Video Tepki Çekti - Son Dakika
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