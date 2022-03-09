İsrailli "oligark" Rus vatandaşlığını bırakacağını açıkladı - Son Dakika
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İsrailli "oligark" Rus vatandaşlığını bırakacağını açıkladı

09.03.2022 19:12
İsrailli "oligark" Rus vatandaşlığını bırakacağını açıkladı

Rus asıllı İsrailli iş adamı Leonid Nevzlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek Rus vatandaşlığını bırakmayı planladığını duyurdu.

Rus asıllı İsrailli iş adamı Leonid Nevzlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek Rus vatandaşlığını bırakmayı planladığını duyurdu.

Nevzlin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'in dokunduğu her şey ölüyor. Ben savaşa karşıyım. İşgale karşıyım. Ukrayna halkının soykırımına karşıyım." ifadelerini kullandı.

Rus asıllı oligark, Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısına karşı Rus vatandaşlığından çıkmayı planladığını belirtti.

İsrail basınındaki haberlere göre, Nevzlin, 2003'te sahibi olduğu petrol şirketi Yukos'a yönelik soruşturma üzerine İsrail'e yerleşerek vatandaşlık almıştı.

Nevzlin'in Yukos şirketindeki ortağı Mikhail B. Khodorkovsky, Rusya'da dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya'daki bir mahkeme Nevzlin'i de "cinayet planlamak" suçlamasıyla gıyabında hapse mahkum etmiş, İsrail ise Nevzlin'i Rusya'ya iade etmeyi reddetmişti.

Leonid Nevzlin, Rusya'dan ayrıldıktan sonra İsrail'de çok sayıda vakıf ve kurumda yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş ve İsrail'in önde gelen gazetesi Haaretz'in yüzde 25 hissedarı olmuştu.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra büyük servet elde eden iş adamları "oligark" diye isimlendiriliyor. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Moskova yönetiminden kendisini uzaklaştırmak isteyen bazı Yahudi "oligarklar" İsrail vatandaşlığı almıştı.

Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satacağını açıklayan Roman Abrahamoviç de 2018'de İsrail vatandaşlığı almıştı.

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İş Adamı, İsrail, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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