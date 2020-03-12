İsrailli parti liderinden koronavirüs nedeniyle "acil birlik hükümeti" kurulması çağrısı - Son Dakika
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İsrailli parti liderinden koronavirüs nedeniyle "acil birlik hükümeti" kurulması çağrısı

6 saat önce

İsrail'deki Şas Partisi lideri Aryeh Deri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a "acil birlik hükümeti" kurmaları çağrısı yaptı.

İsrailli parti liderinden koronavirüs nedeniyle

İsrail'deki Şas Partisi lideri Aryeh Deri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a "acil birlik hükümeti" kurmaları çağrısı yaptı.

Aynı zamanda İçişleri Bakanı da olan Deri, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, koalisyon hükümeti senaryoları ve ülkedeki Kovid-19 tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki lideri aralarındaki fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak Netanyahu liderliğinde "acil birlik hükümeti" kurmaya davet eden Deri, "Bu tehditle (Kovid-19) mücadele etmek için geniş katılımlı acil birlik hükümeti kurmaktan başka çare yok. Bunu yapmalıyız çünkü başka türlü koalisyon hükümeti kurulamaz." ifadelerini kullandı.

Deri, koalisyon hükümetinin kurulamaması halinde ülkenin yeniden seçime gitmek zorunda kalabileceği ve bunun İsrail'in mevcut durumu göz önüne alındığında "delice" bir karar olacağı uyarısında bulundu.

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 100'e ulaştı

İsrail'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın ilan ettiği Kovid-19 vakası 100'e yükseldi.

Diğer borsalarda olduğu gibi Kovid-19 nedeniyle Tel Aviv Borsası'nda da ciddi düşüşler yaşanırken, ülkenin para birimi olan Yeni İsrail Şekeli'nde son günlerdeki değer kaybı dikkati çekiyor.

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimi Netanyahu'nun partisi Likud 36 milletvekili çıkararak önde tamamlarken, Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili göndererek ikinci olmuştu.

Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan partilerin milletvekili sayısı 58'de kalarak koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

Netanyahu ile Gantz arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle iki liderin koalisyon hükümeti kurması ihtimalinin düşük olduğu dile getiriliyor. Bu nedenle seçimin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen ülkede dördüncü seçim ihtimali konuşuluyor.

Milletvekili, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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