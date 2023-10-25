 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrailli rehineye kameralar önünde soruldu: Neden Hamas militanının elini sıktınız? - Son Dakika

İsrailli rehineye kameralar önünde soruldu: Neden Hamas militanının elini sıktınız?

Son Güncelleme: 25.10.2023 11:02

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tuttukları 2 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. Hamas, rehineleri serbest bıraktığı görüntüleri de canlı yayınladı. O anlarda günlerdir rehin tutulan kadınlardan birinin kendilerini teslim almaya gelen kişinin yanına gitmeden önce Hamas militanının elini sıkması dikkatlerden kaçmadı. Yaşlı kadın, kameralar önünde bir gazetecinin ''Neden onun elini sıktın?'' sorusuna ''Çünkü bize çok iyi davrandılar'' yanıtını verdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu sonrası 2 rehineyi daha serbest bıraktı. Hamas tarafından canlı yayınlanan o anlarda ilginç bir olay yaşandı. Günlerdir Hamas'ın elinde rehin tutulan 85 yaşındaki Yochaved Lifshitz'in kendilerini teslim almaya gelen görevlinin birinin yanına gittiği esnada Hamas militanının elini sıkması dikkat çekti. Peki yaşlı kadın neden böyle bir davranış sergiledi?

"NEDEN ELİNİ SIKTIN?" DİYE AÇIKÇA SORDULAR

Ülkesine döndükten sonra basın mensuplarına çeşitli demeçler veren Yochaved Lifshitz, bir gazetecinin "Neden onun elini sıktın?" sorusuna "Çünkü bize çok iyi davrandılar" yanıtını verdi.

SÖZLERİ ÜLKEDE KRİZE NEDEN OLDU

Öte yandan Yochaved Lifshitz'in Hamas militanlarıyla ilgili "Hamas Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar" şeklindeki açıklaması ülkesinde büyük bir krize neden oldu.

"AÇIKLAMASINA İZİN VERMEK HATAYDI"

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail için yayın yapan bir kuruluştan alıntıladığı açıklamada, "Lifshitz'in canlı yayında açıklama yapmasına izin vermek hataydı." ifadelerine yer verdi. Ülkenin basketbol takımının medya sorumlusu Roy Cohen de sosyal medya hesabından, "Bu basın açıklamasının yapılmasına izin verilmesi eleştirilmeli." yorumunu yaptı.

"BİZİMLE TÜM AYRINTILARIYLA İLGİLENDİLER"

Lifshitz, Kassam Tugaylarının, sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Önce 25 kişinin toplandığı büyük bir salona vardık ve birkaç saat sonra insanları ayırıp ayrı bir odaya koydular. Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Doktor mutlaka ilaç getiriyordu. Toplamda 5 kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı. Davranışları iyiydi, bizimle tüm ayrıntılarıyla ilgilendiler."

İsrail, Gazze, Hamas, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İsrailli rehineye kameralar önünde soruldu: Neden Hamas militanının elini sıktınız? - Son Dakika


Son Dakika
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in katliam yaptığı Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 23:08:12. #1.11#
SON DAKİKA: İsrailli rehineye kameralar önünde soruldu: Neden Hamas militanının elini sıktınız? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement