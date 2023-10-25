Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu sonrası 2 rehineyi daha serbest bıraktı. Hamas tarafından canlı yayınlanan o anlarda ilginç bir olay yaşandı. Günlerdir Hamas'ın elinde rehin tutulan 85 yaşındaki Yochaved Lifshitz'in kendilerini teslim almaya gelen görevlinin birinin yanına gittiği esnada Hamas militanının elini sıkması dikkat çekti. Peki yaşlı kadın neden böyle bir davranış sergiledi?
Ülkesine döndükten sonra basın mensuplarına çeşitli demeçler veren Yochaved Lifshitz, bir gazetecinin "Neden onun elini sıktın?" sorusuna "Çünkü bize çok iyi davrandılar" yanıtını verdi.
Öte yandan Yochaved Lifshitz'in Hamas militanlarıyla ilgili "Hamas Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar" şeklindeki açıklaması ülkesinde büyük bir krize neden oldu.
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail için yayın yapan bir kuruluştan alıntıladığı açıklamada, "Lifshitz'in canlı yayında açıklama yapmasına izin vermek hataydı." ifadelerine yer verdi. Ülkenin basketbol takımının medya sorumlusu Roy Cohen de sosyal medya hesabından, "Bu basın açıklamasının yapılmasına izin verilmesi eleştirilmeli." yorumunu yaptı.
Lifshitz, Kassam Tugaylarının, sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Önce 25 kişinin toplandığı büyük bir salona vardık ve birkaç saat sonra insanları ayırıp ayrı bir odaya koydular. Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Doktor mutlaka ilaç getiriyordu. Toplamda 5 kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı. Davranışları iyiydi, bizimle tüm ayrıntılarıyla ilgilendiler."
Son Dakika › Hukuk › İsrailli rehineye kameralar önünde soruldu: Neden Hamas militanının elini sıktınız? - Son Dakika