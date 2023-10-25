İsrailli rehineye kameralar önünde soruldu: Neden Hamas militanının elini sıktınız?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu sonrası 2 rehineyi daha serbest bıraktı. Hamas tarafından canlı yayınlanan o anlarda ilginç bir olay yaşandı. Günlerdir Hamas'ın elinde rehin tutulan 85 yaşındaki Yochaved Lifshitz'in kendilerini teslim almaya gelen görevlinin birinin yanına gittiği esnada Hamas militanının elini sıkması dikkat çekti. Peki yaşlı kadın neden böyle bir davranış sergiledi?

"NEDEN ELİNİ SIKTIN?" DİYE AÇIKÇA SORDULAR

Ülkesine döndükten sonra basın mensuplarına çeşitli demeçler veren Yochaved Lifshitz, bir gazetecinin "Neden onun elini sıktın?" sorusuna "Çünkü bize çok iyi davrandılar" yanıtını verdi.

SÖZLERİ ÜLKEDE KRİZE NEDEN OLDU

Öte yandan Yochaved Lifshitz'in Hamas militanlarıyla ilgili "Hamas Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar" şeklindeki açıklaması ülkesinde büyük bir krize neden oldu.

"AÇIKLAMASINA İZİN VERMEK HATAYDI"

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail için yayın yapan bir kuruluştan alıntıladığı açıklamada, "Lifshitz'in canlı yayında açıklama yapmasına izin vermek hataydı." ifadelerine yer verdi. Ülkenin basketbol takımının medya sorumlusu Roy Cohen de sosyal medya hesabından, "Bu basın açıklamasının yapılmasına izin verilmesi eleştirilmeli." yorumunu yaptı.

"BİZİMLE TÜM AYRINTILARIYLA İLGİLENDİLER"

Lifshitz, Kassam Tugaylarının, sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Önce 25 kişinin toplandığı büyük bir salona vardık ve birkaç saat sonra insanları ayırıp ayrı bir odaya koydular. Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Doktor mutlaka ilaç getiriyordu. Toplamda 5 kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı. Davranışları iyiydi, bizimle tüm ayrıntılarıyla ilgilendiler."