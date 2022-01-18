Üye Girişi
İsrailli şarkıcının BAE-İsrail normalleşmesiyle alay eden şarkısı ilgi görüyor - Son Dakika

İsrailli şarkıcının BAE-İsrail normalleşmesiyle alay eden şarkısı ilgi görüyor

18.01.2022 00:58
İsrailli şarkıcının BAE-İsrail normalleşmesiyle alay eden şarkısı ilgi görüyor

İsrailli bir komedyenin Arapça seslendirdiği "Dubai" adlı şarkı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşmeyle alay eden sözleriyle Arap dünyasında gündem oldu.

İsrailli bir komedyenin Arapça seslendirdiği "Dubai" adlı şarkı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşmeyle alay eden sözleriyle Arap dünyasında gündem oldu.

İnsan hakları savunuculuğu ile tanınan komedyen Noam Shuster-Eliassi'nin, Arapça yayın yapan "Mekan 33" adlı İsrail kanalında seslendirdiği "Dubai, Dubai" adlı parça, BAE'nin İsrail'le normalleşerek "kendi soydaşlarını, Filistin'i ve Gazze ablukasını unuttuğunu" anlatılıyor.

Aljazeera başta olmak üzere çok sayıda Arap kanalında yayınlanan, "İsrailli şarkıcı, İsrail'le normalleşen Araplarla dalga geçti' denilen haberlere konu olan şarkının videosu ise, Arap sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük ilgi görerek çok sayıda paylaşım aldı.

Samih ed-Diyasiti adlı bir kullanıcı, parçayı seslendiren İsrailli komedyeni, "Filistinlileri destekleyen ve Dubai'nin normalleşmesiyle alay eden İsrailli bir şarkıcı" diye nitelendirdi.

Ahmed Ghanim adlı bir kullanıcı da şarkının, "BAE'nin Filistin'e karşı İsrail'le dayanışmasını anlattığını" belirterek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı şekilde Arapların Filistin'i ve Filistin halkının çektiği acıları nasıl unuttuğunu anlatıyor. Sanırım şarkıcı bir Yahudi. Bu yüzden samimiyetle yaptığı şeyi takdir ediyoruz.

"Hiç çatışmaya girmeyen iki hükümet arasındaki 'barış' anlaşması"

Shuster-Eliassi, videonun viral olmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Filistin'deki insan hakları ihlallerine ve İsrail-BAE arasındaki "barış" hamlesinin çelişkilerine dikkati çekti.

İsrailli komedyen, paylaşımında şunları yazdı:

"Hiçbir zaman çatışmaya girmeyen, her halükarda silah ticareti yapan ve Filistinlilerin insan haklarını görmezden gelen iki hükümet arasındaki bir 'barış' anlaşmasıyla alay eden viral bir video ile diplomatik bir olaya neden olurken hiç 2. kez koronavirüsten kurtuldunuz mu? Bunu evde denemeyin."

Shuster-Eliassi'nin bir komedi şovunda seslendirdiği, Arap medyası ve sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi toplayan şarkının sözleri şöyle:

"Tünelin sonunda ışık var ve keşke Arapların hepsi Dubai'de parası olanlar gibi İsrail halkını sevse ve bizi denize dökmese. Milyonları olan ve Nekbe'ye (Büyük Felaket-1948) maruz kalan kendi soydaşlarını, (yani) Filistin'i unutan Araplar gibisi yok. Dubai'dekiler Gazze kuşatmasını unuttular, ne güzel olurdu Arapların hepsi Dubaili olsa."

YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Dubai, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli şarkıcının BAE-İsrail normalleşmesiyle alay eden şarkısı ilgi görüyor - Son Dakika


İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır         
12:46
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:42 Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Ünal Demirarslan vefat etti
00:27 Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi
00:26 Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
00:12 Afganistan'da 5.6'lık depremde can kaybı 26'ya yükseldi
00:08 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! O kulüp, Attila Szalai için devrede
00:02 Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu
23:34 Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi?
23:06 İbrahim Erkal'ın vasiyetinden Demet Akalın çıktı!
22:47 Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
22:36 Ali Babacan sosyal medyadan attığı tweetle Sezen Aksu'ya destek çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 01:16:58. #1.11#
SON DAKİKA: İsrailli şarkıcının BAE-İsrail normalleşmesiyle alay eden şarkısı ilgi görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement