İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3) - Son Dakika

İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3)

6 saat önce

Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha'nın oyunu kullanması Basın mensuplarına açıklama yapmasıİsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.

Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha'nın oyunu kullanması

Basın mensuplarına açıklama yapması

İsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha, Kfar Kasım bölgesinde kurulan seçim merkezinde oy kullandı. Taha, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3)

Milletvekili, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz
Toplantıda söz alan eski vekilin önerisi Erdoğan'ı kızdırdı: Bu Kılıçdaroğlu ağzı Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:09:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]