İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3) - Son Dakika

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İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3)
6 saat önce
Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha'nın oyunu kullanması Basın mensuplarına açıklama yapmasıİsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:47 Kaynak: AA
Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha'nın oyunu kullanması
Basın mensuplarına açıklama yapması
İsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha, Kfar Kasım bölgesinde kurulan seçim merkezinde oy kullandı. Taha, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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