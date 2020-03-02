İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3) - Son Dakika

Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha'nın oyunu kullanması

Basın mensuplarına açıklama yapması

İsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha, Kfar Kasım bölgesinde kurulan seçim merkezinde oy kullandı. Taha, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.