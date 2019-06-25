Son Dakika Haberleri: İsrailli şirket Ay projesinden vazgeçti
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İsrailli şirket Ay projesinden vazgeçti

1 saat önce

İsrailli "SpaceIL" şirketi, bu yıl başında Ay'a insansız uzay aracı indirme projesinin başarısız olmasının ardından, yeni bir deneme yapmayacağını açıkladı.

İsrailli şirket Ay projesinden vazgeçti, System.String[]
İsrailli "SpaceIL" şirketi, bu yıl başında Ay'a insansız uzay aracı indirme projesinin başarısız olmasının ardından, yeni bir deneme yapmayacağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, 11 Nisan'da Ay yüzeyine inerken parçalanan "Beresheet" uzay aracıyla yapılan denemenin başarısız olmasının ardından yeni bir Ay görevi planlanmadığı bildirildi.
Hedefini gerçekleştiremeyen Ay görevinin "yine de istisnai bir başarı" diye anıldığı açıklamada, "Ay'a yeni bir yolculuk yapmak bizim için yeterince büyük bir meydan okuma değil." ifadeleri yer aldı.
SpaceIL'in Beresheet uzay aracıyla yaptığı deneme, "tamamıyla bir özel şirket tarafından yürütülen ilk Ay görevi" ifadesiyle kamuoyuna sunulmuştu.
SpaceIL'in Beresheet uzay aracı, 24 Şubat'ta Falcon 9 roketiyle Florida'da Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fırlatışı, Tel Aviv yakınında Yehud'daki kontrol merkezinde izlemişti. Netanyahu, bunun "İsrail ve teknolojisi için çok büyük bir adım olduğu" açıklamasını yapmıştı.
Robotik uzay aracı, 11 Nisan'da Ay yüzeyine inişi sırasında yüzeye çakılarak parçalanmıştı.
2011 yılında İsrail'de kurulan SpaceIL, Google'ın Ay'a inecek uzay araçları üretmek isteyen özel şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan "Lunar X" proje yarışmasından kazandığı 20 milyon dolar fonla projenin başlangıç finansmanını sağlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Uzay Aracı, Güncel
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