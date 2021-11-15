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İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem: İsrail, yerleşimci şiddetini işgal için kullanıyor - Son Dakika

İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem: İsrail, yerleşimci şiddetini işgal için kullanıyor

15.11.2021 12:11
İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem: İsrail, yerleşimci şiddetini işgal için kullanıyor

İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem, Tel Aviv yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetine göz yumduğunu ve öncü yerleşimciler aracılığıyla Filistinlilere ait tarım arazilerini işgal ettiğini açıkladı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem, Tel Aviv yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetine göz yumduğunu ve öncü yerleşimciler aracılığıyla Filistinlilere ait tarım arazilerini işgal ettiğini açıkladı.

B'tselem, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimcilerin şiddeti aracılığıyla Filistinlilere ait topraklara el koymasını "Devlet İşi" isimli bir raporla detaylandırdı.

Raporda, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria topraklarında 2 milyon dönümden büyük bir alanda yerleşim yeri inşa ettiği 280'den fazla yerleşim yerinde 440 bin kadar Yahudi yerleşimcinin yaşadığı belirtilirken, bu yasa dışı yerleşim birimlerinden 138'inin İsrail devleti tarafından kurulduğu ve yasal statüye sahip olduğu aktarıldı.

Ancak, raporda 150 kadar prefabrik evlerle Filistin topraklarına kurulan öncü Yahudi yerleşim noktasının üçte ikisinin son on yılda inşa edildiğine dikkat çekilerek, İsrail tarafından yasal statüye sahip olmadığı, bunlara "çiftlik" adı verildiği bilgisi paylaşıldı.

Sadece uluslararası kanunlara göre değil İsrail yasalarına göre de yasa dışı kabul edilen öncü yerleşim noktalarına, İsrail makamlarının, "tarımsal ekipman, güvenlik desteği sağladığı, mali teşvikler verdiği, bu alanlara su, yol, elektrik getirdiği" raporda yer aldı.

Bu destek sayesinde, en az 54 tanesi Filistinlilere ait özel mülk arazisine inşa edilmiş 150'den fazla öncü yerleşim noktasının kurulduğu kaydedildi.

"Yerleşimci şiddeti devlet politikası olarak kullanılıyor"

Batı Şeria'daki yerleşimcilerin, ele geçirmek istedikleri topraklardaki Filistinli nüfusa yönelik, "fiziksel şiddet, taş atma, tehdit etme, tarlalarını yakma, ağaçlarına ve ürünlerine zarar verme, mahsullerini çalma, gerçek mermilerle ateş açma, evlerini, arabalarını tahrip etme nadiren de cinayete varan" şiddet yollarına başvurduğuna raporda işaret edildi.

İsrail askerlerinin, Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere müdahale yetkileri olmalarına rağmen bu saldırılara göz yumduğu, bölgeden uzaklaştırmak için Filistinlilere karşı şiddete başvurduğu aktarıldı.

Raporda, B'tselem'in yıl başından eylüle kadar 251'i Filistinli çiftçilere olmak üzere 451 yerleşimci saldırısını kaydettiği, bu saldırılardan "27'sinde yerleşimcilerin gerçek mermilerle ateş açtığı, 180'inde fiziksel saldırıda bulunduğu, 145'inde özel mülke zarar verdiği, 77'sinde evleri, 35'inde yoldan geçen araçları tahrip ettiği, 123'ünde ağaçlara ve mahsule zarar verdiği ve 59'unda da tarımsal ekipmana saldırdığı" belirtildi.

Yerleşimcilerin, Filistinlilere saldırıları sırasında 183'ünde İsrail askerlerinin bölgede bulunduğu, bunlardan 104'ünde saldırılara Filistinlilere karşı plastik mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanarak katıldığı, 66'sında bölgede bulundukları ancak yerleşimcilerin saldırılarına göz yumdukları, 22 olayda da güvenlik güçlerinin yerleşimcilerin saldırılarına uğrayan Filistinlileri gözaltına aldığı ifade edildi.

Raporun hazırlandığı tarih aralığında yerleşimcilerin ve askerlerin Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

İsrail'in, yerleşimci şiddetini işgal alanını genişletmek ve Filistinlilerin kendi tarım arazilerine ulaşmalarına engel olmak için kullandığı vurgulanan raporda, incelenen dört Yahudi yerleşimci tarım projesi sonucunda 38 bin 300 dönüm Filistin arazisini işgal ettiği, Filistinlilerin 20 bin dönüm tarım arazisine erişiminin engellendiği kaydedildi.

Yahudi, İsrail, Tarım, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem: İsrail, yerleşimci şiddetini işgal için kullanıyor - Son Dakika


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