İsrailli sivil toplum kuruluşu: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşası onaylandı - Son Dakika

İsrailli sivil toplum kuruluşu: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşası onaylandı

17.01.2021 23:11
İsrailli sivil toplum kuruluşu: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşası onaylandı, System.String[]

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını belirtti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını belirtti.

Barış Şimdi Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulunun, Batı Şeria'da 780 yeni yasa dışı konut inşasını onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, onay verilen konutların Batı Şeria'nın iç kesimlerinde olduğu bilgisine yer verildi.

İsrailli insan hakları kuruluşu (Şimdi Barış), 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın dönemine tekabül eden son dört yılda öncekine oranla iki katına çıktığına dikkati çekmişti.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Yahudi, İşgal, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli sivil toplum kuruluşu: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşası onaylandı - Son Dakika


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