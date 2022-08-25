Video: İsrail'in "Uçan Aracı" İlk Sınavı Geçti - Son Dakika
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Video: İsrail'in "Uçan Aracı" İlk Sınavı Geçti

25.08.2022 13:31
Video: İsrail'in "Uçan Aracı" İlk Sınavı Geçti

İsrailli startup AIR tarafından, bireysel tüketiciler için geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı, geçtiğimiz günlerde düzenleyicilerle birlikte ilk hover testini başarıyla tamamladı.

İsrailli startup AIR tarafından, bireysel tüketiciler için geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı, geçtiğimiz günlerde düzenleyicilerle birlikte ilk hover testini başarıyla tamamladı.

NICK KOLYOHIN, Xinhua muhabiri:

"İşte uçan araç arkamda. Bir zamanlar onları sadece fütüristik filmlerde görüyorduk ama şimdi gerçek oluyor."

Startup, tüketici pazarı için ilk tasarımları tanıttıktan sonra geçen Ekim ayında tamamen elektrikli iki koltuklu bir eVTOL olan AIR ONE adlı araç için ön siparişleri kabul etmeye başladı.

Şirkete göre, "uçan araç", bir saatlik uçuş süresi ile saatte 250 km'ye varan hızda tek bir şarjla 177 km mesafe uçabiliyor. Kolay park etmek için katlanabilir kanatlara ve herhangi bir düz yüzeyden kalkış veya iniş yeteneğine sahip.

RANI PLAUT, AIR CEO'su ve Kurucu Ortağı:

"Aracımız bizim bir modelimizi, birkaç modelimizi temel alıyor. Bunların bazıları aerodinamik topoloji ile ilgili; kanat ve rotorların düzenlenmesi vb. ve diğer modeller uçuş kontrol sistemimiz için çalışıyor.

Yani her şeyden önce, diğer şirketlerle birlikte bu işe öncülük ediyoruz, başka Amerikan şirketleri, Çinli şirketler, Alman şirketleri de var ama fazla da yok. Demek istediğim, insanlar üç ya da dört yüz eVTOL şirketi olduğunu söylüyor, uygulamada gerçekten uçan gerçek araçlara sahip 20'den az şirket var. Uçuşu bütün boyutlarıyla ele alan, dünyada üç veya dört şirketten bahsediyoruz. Ana engel ve ana zorluk, elbette, düzenleme. Bu araçların sertifikasyonu yeni olduğu için uzun sürüyor. İki-iki buçuk yıldır bu sürecin içindeyiz ve bitirmemize daha iki yıl var diyebilirim. İyi haber şu ki, düzenleyiciler bu çözüme çok olumlu bakıyor. ve tüm şirketlere çok yardımcı oluyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İsrail'in 'Uçan Aracı' İlk Sınavı Geçti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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