İsrailli STK'dan ABD Başkanı Biden'ın geçeceği güzergahta "İsrail apartheid rejimi" protestosu - Son Dakika
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İsrailli STK'dan ABD Başkanı Biden'ın geçeceği güzergahta "İsrail apartheid rejimi" protestosu

13.07.2022 17:06
İsrailli STK'dan ABD Başkanı Biden'ın geçeceği güzergahta "İsrail apartheid rejimi" protestosu

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) B'Tselem, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaret etmesi beklenen bölgede protesto için pankartlar astırdı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) B'Tselem, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaret etmesi beklenen bölgede protesto için pankartlar astırdı.

B'Tselem aktivistleri, ABD Başkanı Biden tarafından ziyaret etmesi planlanan işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim'deki binalara ve bilboardlara pankartlar astı.

Pankartlarda İngilizce "Sayın Başkan, bu apartheid" yazısının yanı sıra yapılan çizimde Filistin'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından bölündüğü gösterildi.

B'Tselem Sözcüsü Kerim Cubran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biden'ın Beytüllahim'e ziyareti sebebiyle pankartların asıldığını belirtti.

Cubran, "Vermek istediğimiz mesaj; İsrail'in sürekli ve sistemli bir biçimde ayrımcılık uygulayan bir apartheid rejimi olduğudur." dedi.

Biden'a bu protestoyla söylemek istediklerini aktaran Cubran, "Dünyanın en büyük devletinin başkanı olarak işgalci ve apartheid bir rejimi destekliyorsunuz. Siz ve uluslararası toplum, sorumluluklarınızı üstlenmelisiniz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Biden, 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli STK'dan ABD Başkanı Biden'ın geçeceği güzergahta 'İsrail apartheid rejimi' protestosu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrailli STK'dan ABD Başkanı Biden'ın geçeceği güzergahta "İsrail apartheid rejimi" protestosu - Son Dakika
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