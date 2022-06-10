İsrailli Taraftarların Dünya Kupası İçin Katar'a Girişine İzin Verildi - Son Dakika
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İsrailli Taraftarların Dünya Kupası İçin Katar'a Girişine İzin Verildi

10.06.2022 16:45
İsrailli Taraftarların Dünya Kupası İçin Katar'a Girişine İzin Verildi

KUDÜS, 10 Haziran (Xinhua) -- İsrail tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrailli futbol seyircilerinin bu senenin sonunda FIFA Dünya Kupası'nın yapılacağı Katar'a girebilecekleri duyuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz ile Kültür ve Spor Bakanı Chili Tropper tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, Dünya Kupası bileti olan İsrail vatandaşları, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmamış olmasına rağmen, bu futbol şenliğinde Katar'a giriş vizesi görevi görecek bir Taraftar Kimlik Kartı için başvuruda bulunabilecek.

Aynı zamanda İsrail'in dönüşümlü başbakanı olan Lapid, "Bugün taraftarların kalbini ısıtacak bir başka siyasi başarı getiriyoruz" dedi ve İsrailli taraftarların katılımının "kendileri için yeni sıcak ilişkilere kapı açtığını" da sözlerine ekledi.

"Katar, bölgemizin istikrarına da katkıda bulunan uluslararası öneme sahip bir ülke" diyen Gantz ise "İsraillilerin bu devlete ziyaretlerinin iki devletin vatandaşları arasındaki yakınlığı güçlendireceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'de İbranice yayın yapan Israel Hayom haber sitesinin geçen ayki haberine göre İsrail Katar'a, Tel Aviv ile Doha'yı birbirine bağlayan doğrudan uçuşlar için girişimde bulunmuştu.

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Kaynak: Xinhua

Futbol, İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Taraftarların Dünya Kupası İçin Katar'a Girişine İzin Verildi - Son Dakika

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