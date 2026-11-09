İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

Sri Lanka'da tatil yapan İsrailli turistlerin yerel bir tekne çalışanına yönelik davranışları tartışma yarattı. Görüntülere ilişkin aktarılan bilgilere göre turistler, teknede bulunan çalışanı suya itti. Olay sırasında gülmeleri ve yaşananları kameraya almaları dikkat çekti.

"SADECE ŞAKAYDI" DİYEREK KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

Görüntülerin ardından açıklama yapan turistler, davranışlarının kötü niyet taşımadığını savundu. Yaşananların bir şakadan ibaret olduğunu belirten gençler, tekne çalışanını incitmek istemediklerini ifade etti.

Turistler, "Bir ay sonra askere alınacağız. Biz iyi çocuklarız. Bu nefreti hak etmiyoruz" sözleriyle kendilerine yöneltilen tepkilere karşılık verdi.

ASKERLİK AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Gençlerin tepkilere yanıt verirken bir ay sonra askere alınacaklarını söylemeleri de dikkat çekti. İsrail'de zorunlu askerlik uygulaması bulunurken turistlerin bu ayrıntıyı kendilerini savunmak amacıyla dile getirmesi olayın öne çıkan yönlerinden biri oldu.