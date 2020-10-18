İsrailli üst düzey heyet Bahreyn'de - Son Dakika

İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkileri güçlendirme kapsamında İsrail heyeti normalleşme anlaşması için Bahreyn'e geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn, İsrail ile ilişkilerini güçlendiriyor. İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için İsrail üst düzey heyeti Bahreyn'e vardı. Heyette, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şhabat bulunuyor. Tel Aviv'den Manama'ya yapılan ziyaret İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini arttırmak için gerçekleştiriliyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, aynı ziyarette turizm, bankacılık ve diplomatik alanlarda sağlam ilişkiler kurmak için ortak bir bildiri imzalanacak. Öte yandan, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı. - MANAMA