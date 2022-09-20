İsrailli yetkililer ABD'li ara bulucuyla "Lübnan-İsrail deniz sınırı" meselesini görüştü

İsrailli ve ABD'li yetkililer, New York'ta İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı meselesini görüştü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Holata ve Dışişleri Bakanı Genel Direktörü Alon Ushpiz, söz konusu meselede ara buluculuk görevini yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunun yapıldığı New York'ta bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada "İsrail-ABD görüşmelerinin iyi ve yapıcı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasındaki deniz hattı üzerinde bir şekilde bir anlaşmaya varmanın mümkün ve hatta gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu, her iki ülkenin vatandaşlarının çıkarlarına hizmet eder." ifadelerine yer verildi.

"Anlaşmanın çok faydalı olacağı ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacağı" kaydedilen açıklamada, İsrail'in ABD'li ara bulucu Hochstein'e anlaşmaya varılması için yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.

İsrailli eski İstihbarat Başkanı'ndan "İsrail, Lübnan'a tavizler veriyor" iddiası

Öte yandan eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, İsrail merkezli "103 FM" radyosuna yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in gerginliğin tırmanmasını önlemek ve iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleme konusunda anlaşmaya varmak amacıyla Lübnan'a tavizler verdiğini iddia etti.

Yadlin, "İsrail deniz sınırları konusunda esneklik gösteriyor çünkü kaybedecek hiçbir şeyi olmayan komşularımız olmasını istemiyoruz. Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını istemiyoruz. İsrail, Lübnan'ın batmasını istemiyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Lübnanlıların içinde bulunduğu zor durumdan çıkmalarına yardımcı olmak için birkaç noktadan vazgeçti." diyen Yadlin, dosyanın kapatılmasına müdahale eden kişinin Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah olduğunu söyledi.