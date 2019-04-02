İsrailli ve Filistinli Turistleri Karanfillerle Karşıladılar

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ilk turist kafilesi karanfillerle karşılandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ilk turist kafilesi karanfillerle karşılandı. İsrail ve Filistin'den gelen 180 turist, uçaktan iner inmez çiçekler ve lokumla karşılanınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Milas-Bodrum Havalimanı'na, sezonun ilk turist kafilesi İsrail'in Tel Aviv kentinden geldi. İlk turist kafilesi, karanfillerle karşılandı.



Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminaline, sezonun ilk turist kafilesi İsrail'in Tel Aviv kentinden geldi. İsrail'den gelen charter uçak, 180 turistle Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptı. Turistleri, acente yetkilileri kapıda karanfillerle karşıladı. Uçaktan iner inmez karanfillerle karşılanan turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk kafilenin Bodrum'a gelmesiyle birlikte turizm sezonu erken başlamış oldu.



Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Türsab Yetkilisi Yüksel Aslan "Tel Aviv'den gelen ilk charter uçak seferimiz bugün 180 turistle Bodrum - Milas havalimanına indi. Turistlerimiz İsrail ve Filistin kökenli, Bodrum ve Marmaris otellerini tercih ettiler. Nisan ayı boyunca İsrail'de bir bayram var bu bayram vesilesiyle 22 charter seferimiz olacak. Yani yaklaşık 4 bin turist gelecek bu şekilde. İsrail'den turistlerimiz son 2 yıldır geliyor. Misafirlerimiz daha çok Filistinli, İsrailli turist sayısı daha az" dedi. - MUĞLA

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