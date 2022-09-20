Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da "silahlı milis grup" oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da "silahlı milis grup" oluşturdu

20.09.2022 22:28
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da "silahlı milis grup" oluşturdu

İsrailli Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da "Sivil Muhafızlar" adı altında silahlı milis grup oluşturduğu bildirildi.

İsrailli Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da "Sivil Muhafızlar" adı altında silahlı milis grup oluşturduğu bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Yahudi yerleşimcilerin 19 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus'un Huvara beldesinden geçen bir yolda gece devriyesi başlattığını aktardı.

KAN'a konuşan Yahudi yerleşimcilerden Kobe Zayat, yol güvenliğinde İsrail ordusuna destek verme gerekçesiyle devriyeye çıktıklarını iddia etti.

Nablus'un güneyindeki Yitzhar yerleşim birimi sakini Zayat, kendilerine ait ruhsatlı bireysel silahları kullandıklarını söyledi.

Silahlı yerleşimcilerin, Filistinlilere karşı intikam eylemi gerçekleştirmesinden korkuluyor

Silahlı Yahudi yerleşimcilerin, gece saatlerinde bölgedeki Filistinlilere yönelik intikam eylemlerinde bulunmasından endişe ediliyor.

Huvara beldesi, sık sık Filistinliler ile fanatik Yahudi yerleşimciler arasında yaşanan arbedelere sahne oluyor.

Silahlı yerleşimcilerin, ana yollardaki Filistin bayraklarını indirerek İsrail bayrakları asmaları da sık sık gerginliği tırmandırıyor.

Bölgedeki yasa dışı yerleşimlerden gelen çoğu silahlı fanatik Yahudiler zaman zaman Filistinlilerin araç ve dükkanlarına saldırılar düzenliyor. Filistinliler de fanatik Yahudilere taşlarla karşılık veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

YORUMLAR
500
İsrail Başbakanı Lapid, New York'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü İsrail Başbakanı Lapid, New York'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü İsrail, Yahudi bayramlarında Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları kapatacak İsrail, Yahudi bayramlarında Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları kapatacak
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 'silahlı milis grup' oluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:30:46. #1.11#
SON DAKİKA: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da "silahlı milis grup" oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement