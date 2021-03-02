İsrailli Yahudilere sorduk: Mescid-i Aksa'yı yıkmak istiyor musunuz? - Son Dakika

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İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak, onun yerine kendilerine ait bir tapınak yapmak istediklerine dair İslam dünyasında yaygın bir kanı mevcut.

İsrailli bazı radikal gruplardan gelen açıklamalar ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları da bu kanıyı güçlendiriyor.

AA ekibi olarak işgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında İsrailli Yahudilere, "Mescid-i Aksa'yı gerçekten yıkmak istiyor musunuz?" sorusunu yönelttik.

Bakın, ne cevap verdiler?

"Mescid-i Aksa'yı Tanrı yıkacak"

Soru: Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine kendileri için bir tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?

Raziella Harpaz (İsrailli dindar aktivist): Hayır. Çünkü bunu Tanrı yapacak. Tanrı (mevcut Mescid-i Aksa'yı) yok edip (onun yerine) yukarıdan üçüncü tapınağı indirecek.

Soru: Buranın (Mescid-i Aksa) gerçekten sadece Yahudilere ait olduğuna mı inanıyor musunuz?

Raziella Harpaz: Evet. Her şey Yahudilere ait. Çünkü Tanrı dünyayı sadece kendisinin kutsal sevgili halkı (Yahudiler) için yarattı.

"İsraillilerin çoğu bugünkü durumdan memnun"

Soru: Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerinme kendileri için bir tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?

Nina Shelanski (ABD doğumlu üniversite öğrencisi): Ben şahsen Tapınak Dağı'nın (Mescid-i Aksa) tamamen Yahudilerin kontrolü altında olması gerektiğine inanmıyorum. İsraillilerin çoğunluğunun bugünkü durumdan memnun olduğunu düşünüyorum. Ancak çok dindar olan (Ultra Ortodoks) kesimler arasında belli gruplar var. Bunlar İsrail'in Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'yı tamamen kontrol altına almasını istiyor. Maalesef bu küçük gruplar hepimizin sesini bastırmak istiyor. Geri kalanımızdan daha yüksek sesle konuşmaya çalışıyorlar.

Soru: Bu küçük grupların siyaset üzerindeki etkileri sayılarına oranla daha mı fazla?

Nina Shelanski: Evet, mevcut durumda öyle.

Soru: Bu grupların İsrail toplumu içerisindeki sayıları artıyor mu?

Nina Shelanski: Evet, sanırım Ultra Ortodoksların arasındaki yüksek doğum oranı nedeniyle sayıları artıyor.

"Sadece barış istiyoruz"

Soru: Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerinme kendileri için bir tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?

Ravay Moyal Mikhael (Haham): Ben bunu desteklemiyorum. İsrail halkı böyle bir şeyin peşinde değil. Onların barışa ihtiyacı var. Orada Yahudilere ait olmayan bir şey varsa (Mescid-i Aksa) bu bizim için bir problem değil.

"Mescid-i Aksa'nın yerine inşa edilecek olan Yahudi Tapınağı Mesih ile gelecek"

Soru: Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerinme kendileri için bir tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?

Moti Khouyzag (Yeşiva adı verilen Yahudi din okulunda öğrenci): Yahudiler kendi elleriyle bir şey yapmayacaklar. (Mescid-i Aksa'nın yerine inşa edilecek olan tapınağın) Mesih ile hazır olarak geleceğine inanıyoruz. Biz bu bina hakkında (Mescid-i Aksa) bir şey yapmamız gerektiğine asla inanmıyoruz. Onu yakıp yıkmamız ya da kapatmamız söz konusu değil.

Soru: Mesih geldiğinde Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Müslümanlara ne olacak?

Moti Khouyzag: Mesih geldiğinde insanlar doğru tarafta olmaları gerektiğini bilecekler ve bu gerçekliğin bir parçası olmak isteyecekler. Bizim onlara 'Şöyle yapın', 'Böyle yapın' gibi bir şey söylememize gerek kalmayacak. Bunun için dua ediyoruz.