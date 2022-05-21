İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu - Son Dakika
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İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu

21.05.2022 20:22

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli bir genci vurarak yaraladı.

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli bir genci vurarak yaraladı.

İşgal altındaki Kudüs'ün Batı Şeria bölgesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli genç Muhammed Aşti'ye saldırdı. İsrailli saldırgan, Filistinli gence ateş açarak Aşti'yi karnından yaraladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda İsrail polisinin gelmesinin üzerine kalabalık dağıtılırken, gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Aşti, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu
İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu
İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu
İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu - Son Dakika


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