İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli bir genci vurarak yaraladı.

İşgal altındaki Kudüs'ün Batı Şeria bölgesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli genç Muhammed Aşti'ye saldırdı. İsrailli saldırgan, Filistinli gence ateş açarak Aşti'yi karnından yaraladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda İsrail polisinin gelmesinin üzerine kalabalık dağıtılırken, gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Aşti, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

(Muhammed Rabah/İHA)