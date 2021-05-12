İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı - Son Dakika

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı

12.05.2021 22:53
İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı, System.String[]

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalışırken, Filistinli esnafın dükkanlarına saldırarak camları kırdı.

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalışırken, Filistinli esnafın dükkanlarına saldırarak camları kırdı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı videoda, İsrailli genç yerleşimcilerin Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdığı ve camları kırdığı görüldü. Yerleşimcilerin, ırkçı sloganlar attığı dikkati çekti. Yine bir videoda, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık yerleşimci grubunun Filistinli bir sürücüye saldırarak linç etmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Yerleşimci grubun, Bat Yam'da gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yafa kentine doğru yürüyüşlerine devam ettiği aktarıldı.

-Lid'de sokaklar yeniden hareketlendi

İsrail'in yaşanan olaylar üzerine olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lid kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında yeniden çatışmaların başladığı bildirildi.

Fanatik Yahudilerin, kentteki İsrail vatandaşı Filistinlilerin evlerine saldırdığı görüldü.

İsrail polisi, dün gece polis aracının yakıldığı ve olayların kontrolden çıktığı kentte 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından özellikle İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

İsrail'in Lid kentinde bir Yahudinin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Olağanüstü Hal, İsrail, Aksa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın: Şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin Sergen Yalçın: Şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Hakkari'de 3 sivili şehit eden 'Bahoz' kod adlı terörist öldürüldü Hakkari'de 3 sivili şehit eden 'Bahoz' kod adlı terörist öldürüldü Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:54 Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
Cristiano Ronaldo, 3 farklı kulüp ile Milli Takım'da 100 gol atan ilk futbolcu oldu Cristiano Ronaldo, 3 farklı kulüp ile Milli Takım'da 100 gol atan ilk futbolcu oldu         
23:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sesiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sesiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı         
23:19
Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
22:52
Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi         
22:24
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti         
21:49
Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı         
20:38
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı         
14:29
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 00:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement