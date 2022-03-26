İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin köyüne saldırdı - Son Dakika
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İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin köyüne saldırdı

26.03.2022 19:40
İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin köyüne saldırdı

İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistinlilerin köyüne saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistinlilerin köyüne saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları saldırının gerçekleştiği Asire el-Kıbeliye köyünün Batı Şeria'daki Nablus kentinin güneyinde yer aldığını söyledi.

Onlarca İsrailli yerleşimci, baskın yaptıkları köyde Filistinlilerin evlerini yıkma girişiminde bulunurken olayın ardından yerleşimcileri koruma amacıyla İsrail askerleri de köye girdi.

İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken çıkan olaylarda onlarca Filistinli gazdan etkilendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wencesland, 23 Şubat'ta, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail yerleşimlerinin yasa dışı genişlemesi ve Filistinlilere uyguladığı şiddet, yıkımlar ve tahliyelerle ilgili endişelerini dile getirmiş, bu tür faktörlerin "Batı Şeria'nın bölgesel parçalanmasını artırdığı, Filistin Otoritesini baltaladığı ve barış umutlarını aşındırdığını" kaydetmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinlilere sık sık saldırılar düzenliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin köyüne saldırdı - Son Dakika


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