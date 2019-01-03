Son Dakika Haberleri: İsrailli Yerleşimcilerden Filistin Başbakanına Saldırı

İsrailli Yerleşimcilerden Filistin Başbakanına Saldırı

36 dakika önce

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyuna, Batı Şeria'nın kuzeyindeki askeri kontrol noktasından geçişi sırasında İsrailli yerleşimciler tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

İsrailli Yerleşimcilerden Filistin Başbakanına Saldırı, System.String[]
Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyuna, Batı Şeria'nın kuzeyindeki askeri kontrol noktasından geçişi sırasında İsrailli yerleşimciler tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Yahudi yerleşimcilerin Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyuna taşlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Geçen hafta yaşanan olayda, saldırının Batı Şeria'nın kuzeyindeki Za'tara askeri kontrol noktasından geçişi sırasında gerçekleştirildiği ve Hamdallah'ın iki korumasının yaralandığı aktarıldı. - BATI ŞERİA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Batı Şeria, Rami Hamdallah, Filistin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üniversite Öğrencisi Tarafından Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e Yapılan Müdahale Kamerada Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:36:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrailli Yerleşimcilerden Filistin Başbakanına Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]