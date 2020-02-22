İsrailliler kalite ve fiyat avantajı nedeniyle saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor (4) - TEL - Son Dakika

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkiler gergin olmasına rağmen saç ektirmek için Türkiye'yi tercih eden çok sayıda İsrailli erkek, ülkedeki estetik turizmine katkı sağlıyor.

İstanbul'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden uçakların yolcuları arasında, Türkiye'de saç ektirme operasyonu geçiren çok sayıda İsrailli de bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İsrailli turist sayısı 188 bin 608 iken, geçen yıl bu sayı yarım milyonu aşarak 507 bin 469'a ulaştı.

Son altı yılın rakamlarına bakıldığında ülkeye gelen İsrailli turist sayısının her yıl ortalama 50 binin üzerinde arttığı görülüyor.

İsrailliler dünyanın herhangi bir yerine gitmek için de İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanıyor. Sadece Türk Hava Yollarının Tel Aviv'den İstanbul'a günlük 9 seferi bulunuyor. THY ayrıca İsrail tarihinde ilk kez yurt dışına bir milyondan fazla yolcu taşıyan yabancı hava yolu şirketi oldu.

Türkiye'yi ziyaret eden İsraillilerin önemli bir kısmı da sağlık ve estetik turizmi, özellikle de saç ekimi için geliyor. YouTube reklamları dahil birçok yerde İbranice Türkiye'de saç ekimi ile ilgili tanıtımlar yayınlanıyor.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu da geçen yıllarda konuyla ilgili geniş bir habere yer verdi. Muhabirlerinden birini saç ektirmek isteyen İsrailliler ile Türkiye'ye gönderen kanal, hem İstanbul'u gezme imkanı bulan hem de saç ektiren turistlerin deneyimlerini görüntüleyerek ana haber bülteninde yayınladı.