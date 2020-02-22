İsrailliler kalite ve fiyat avantajı nedeniyle saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor (3) - TEL - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrailliler kalite ve fiyat avantajı nedeniyle saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor (3) - TEL - Son Dakika

İsrailliler kalite ve fiyat avantajı nedeniyle saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor (3) - TEL

7 saat önce

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkiler gergin olmasına rağmen saç ektirmek için Türkiye'yi tercih eden çok sayıda İsrailli erkek, ülkedeki estetik turizmine katkı sağlıyor.

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkiler gergin olmasına rağmen saç ektirmek için Türkiye'yi tercih eden çok sayıda İsrailli erkek, ülkedeki estetik turizmine katkı sağlıyor.

İstanbul'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden uçakların yolcuları arasında, Türkiye'de saç ektirme operasyonu geçiren çok sayıda İsrailli de bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İsrailli turist sayısı 188 bin 608 iken, geçen yıl bu sayı yarım milyonu aşarak 507 bin 469'a ulaştı.

Son altı yılın rakamlarına bakıldığında ülkeye gelen İsrailli turist sayısının her yıl ortalama 50 binin üzerinde arttığı görülüyor.

İsrailliler dünyanın herhangi bir yerine gitmek için de İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanıyor. Sadece Türk Hava Yollarının Tel Aviv'den İstanbul'a günlük 9 seferi bulunuyor. THY ayrıca İsrail tarihinde ilk kez yurt dışına bir milyondan fazla yolcu taşıyan yabancı hava yolu şirketi oldu.

İsrailliler kalite ve fiyat avantajı nedeniyle saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor (3) - TEL

İstanbul, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:55 Kaynak: AA
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