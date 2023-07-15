İsrailliler, Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor - Son Dakika
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İsrailliler, Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor

16.07.2023 10:26

İsrail'de Başbakan Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine karşı haftalardır süren protestolar devam ediyor. Ülke genelinde düzenlenen gösterilere yüzbinlerce İsrailli katılıyor. Yargı düzenlemesine karşı çıkan muhalefet liderleri de gösterilere destek veriyor. Yargı reformu, Yüksek Mahkeme yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olma gibi değişiklikleri içeriyor. Protesto hareketi, hükümetin bu adımına karşı sivil itaatsizlik eylemleri yapacağını duyurdu.

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine karşı haftalardır protestolarını sürdürüyor. Öte yandan Netanyahu ise aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, ancak sağlık durumunun "iyi olduğunu" bildirildi.

28. HAFTA DA SOKAKLARA İNDİLER

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 28'inci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi. Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde çok fazla noktadaki gösterilere yüzbinlerce İsrailli katıldı. İsrail basınındaki haberlere göre, sadece Tel Aviv'deki protestoda 150 binden fazla gösterici yer aldı.

İsrailliler, Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor

PANKART VE DÖVİZLER HAZIRLADILAR

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı. İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren pankart, döviz ve resimler taşıdı. Göstericiler, yardım çağrısı için kullanılan "SOS" yazılı dev pankart açtı. Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek askerlerin kurduğu "Silah Arkadaşları" isimli grubun liderlerinden emekli Yarbay Ron Sharf, Tel Aviv'de protestolar için kurulan sahnede yaptığı konuşmada, Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan yargı düzenlemesine karşı "liderlik sergilemesini" beklediklerini kaydetti.

İsrailliler, Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor

NETANYAHU'NUN EVİNİN YAKININDA YÜRÜDÜLER

Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı. İsrail ordusunun eski Genelkurmay Başkanlarından Dan Halutz, ülkenin kuzeyinde katıldığı protestoda yaptığı konuşmada, Netanyahu'dan hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek savaş pilotlarının "sadakatini sınamamasını" istedi. Öte yandan, Batı Kudüs'te de binlerce gösterici, Netanyahu'nun evinin yakınlarında yürüyüş düzenledi.

HASTANELİK OLDU

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, sağlık durumunun "iyi olduğunu" bildirdi. Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Dün güneşte şapkasız ve susuz vakit geçirdim. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrailliler, Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor

NE OLMUŞTU?

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu. Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.

İktidar, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak "akla yatkınlık" diye isimlendirilen yasa tasarısını Mecliste birinci oylamada pazartesi kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Mecliste üç oylamadan geçmesi gerekiyor. İsrail basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkemenin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle "mantık dışı olduğunu" belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören "akla yatkınlık" yasa tasarısının ikinci oylama için bu hafta Meclise getirilmesi planlanıyor. Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketi, iktidarın bu adımına karşı salı ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri yapılacağını duyurdu.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.

Kaynak: AA
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Benjamin Netanyahu, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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