İsrailliler Savaş İstemiyor

ESAT FIRAT - İsrail 'in başkenti Tel Aviv 'in kuzeyindeki Şaron bölgesine bağlı bir köye sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi 'nden roket atılmasıyla bölgede gerilim yeniden tırmanırken, İsrailliler ise savaş istemediklerini aksine barışın tesis edilmesinden yana olduklarını belirtiyor.AA ekibi, Gazze Şeridi'nden atılan roketin düştüğü Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesine bağlı bir kooperatif tarım köyü (Moşav) olan Mişmeret'e giderek, ev sahibi ve köy sakinleriyle görüştü.Roketin düşmesiyle neredeyse tamamen kullanılamaz hale gelen evin sahibi Robert Wolf, "Bu tüm politikacıların bir oyunu, ama bu oyunlarla kimse sorunlarımızı çözemez." ifadelerini kullanarak, savaşa karşı olduğunu söyledi.Wolf, eşinin kapının yanında olduğunu ve dışarıda olan kızını getirmeye gittiğini, aniden evden büyük bir patlama sesinin geldiğini belirterek, olayı şöyle anlattı:"Kapının önüne geldiğimde eşim yerde yatıyordu. Dumanlar yükseliyordu ve her şeyin bittiğini sanmıştık. Eşim başından ve ayaklarından vurulmuştu, oğlumun nerede olduğunu bilmiyordum. Ancak her şey durulduktan sonra ölen olmadığını anladık ve yaralıları hastaneye kaldırdık."Savaş istemediğine dikkati çeken Wolf, Yahudi, Dürzi veya Arap hiçbir İsrail askerinin ölmesini istemediğini ve sadece barışın tesis edilmesini istediğini vurguladı.Köy sakinlerinden Şaron Haccac ise sabahleyin bir patlama sesi duyduklarını belirterek, "Çok güçlü bir patlamaydı, korktuk." dedi.Haccac, daha sonra bir eve roket düştüğünü ve ev sakinlerinin yaralandığını öğrendiklerini belirterek, "Burada daha önce böyle şeyler olmamıştı. Ev sakinleri yaralanmıştı ve hastaneye kaldırıldılar." diye konuştu.Savaşın kötü bir durum olduğunu, yaşadıkları bölgenin sakin ve huzurlu olduğunu vurgulayan Haccac, "Biz hükümetten barışı tesis etmesini istiyoruz. Savaş kötü bir şeydir. Kimse olsun istemez." ifadelerini kullandı.Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Libby Weiss ise Wolf ailesine ait evin Hamas tarafından atılan bir roketle vurulduğunu öne sürerek, şunları söyledi:"Şu an önünde durduğum ev bu sabah 5'te Hamas'ın roketiyle vurulan ev. Bu eve isabet eden roket Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinden atıldı. Gördüğünüz gibi ev tamamen yıkılmış durumda."Weiss, İsrail'in "saldırıdan" Hamas'ı sorumlu tuttuğunu ve her türlü senaryonun masada olduğunu, evde bulunanların tamamının yaralandığını ancak ölen kimsenin olmadığını belirterek, "Ordunun görevi burada yaşayan insanların güvenliğini sağlamak ve diğer ailelerin sabahın erken saatlerinde evlerine roket düşerek uyanmasını önlemektir." ifadelerini kullandı.Gazze'den atılan bir roket, Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.İsrail güçleri kısa süre önce Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.