İsrailliler "Sukot Karnavalı"nı Batı Kudüs'te yürüyüşle kutladı - Son Dakika
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İsrailliler "Sukot Karnavalı"nı Batı Kudüs'te yürüyüşle kutladı

13.10.2022 17:52

Çeşitli bando gruplarının müzik çalması Dev kuklalar oynatılması Müzikler eşliğinde yürüyüş yapılması Dans gösterilerinden detaylar Karnaval eğlencesini izleyenlerden detaylar İsrailliler "Sukot Karnavalı"nı Batı Kudüs'te yürüyüşle kutladı KUDÜS (AA) – Batı Kudüs'te binlerce İsrailli,...

Çeşitli bando gruplarının müzik çalması

Dev kuklalar oynatılması

Müzikler eşliğinde yürüyüş yapılması

Dans gösterilerinden detaylar

Karnaval eğlencesini izleyenlerden detaylar İsrailliler "Sukot Karnavalı"nı Batı Kudüs'te yürüyüşle kutladı

KUDÜS (AA) – Batı Kudüs'te binlerce İsrailli, Yahudilerce kutsal sayılan Sukot (Çardaklar) Bayramı dolayısıyla her yıl düzenlenen karnaval yürüyüşüne katıldı.

Batı Kudüs'ün trafiğe kapatılan işlek caddelerinde gerçekleştirilen karnaval yürüyüşünde, bando grupları müzik çaldı, dev kuklalar oynatıldı, dans ve akrobasi grupları performans sergiledi.

Renkli kostümlerin yer aldığı karnaval eğlencesini, başta çocuklar olmak üzere caddeleri dolduran binlerce İsrailli izledi.

Yahudiler, üç büyük bayramlarının (Pesah, Şavuot, Sukot) sonuncusu olan Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı yaptıkları çardaklar ve bu bayrama özgü bitkilerle kutluyor.

İsrail'de ilk ve son günü resmi tatil olan ve bu yıl 10-16 Ekim arasında 7 gün sürecek olan Sukot Bayramı, Hazreti Musa ile beraber Mısır'dan çıkan İsrailoğulları'nın çölde bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına, Sukot (çardaklar, çadırlar) adıyla anılıyor.

Yahudi inancına göre, Sukot bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, 'çardaklar' anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.

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Kaynak: AA

Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler 'Sukot Karnavalı'nı Batı Kudüs'te yürüyüşle kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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