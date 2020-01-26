İsrailliler Suudi Arabistan'a dini, ticari ziyaretlerde bulunabilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrailliler Suudi Arabistan'a dini, ticari ziyaretlerde bulunabilecek - Son Dakika Dünya

İsrailliler Suudi Arabistan'a dini, ticari ziyaretlerde bulunabilecek

6 saat önce

İsrail İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Suudi Arabistan'a dini ve ticari sebeplerle giriş çıkış yapmasına Suudi Arabistan vizeleri almaları halinde izin verileceğini açıkladı.

İsrailliler Suudi Arabistan'a dini, ticari ziyaretlerde bulunabilecek, System.String[]

İsrail İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Suudi Arabistan'a dini ve ticari sebeplerle giriş çıkış yapmasına Suudi Arabistan vizeleri almaları halinde izin verileceğini açıkladı.


Suudi Arabistan'dan resmi bir davetiye gelmesinin de şart koşulacağı iznin alınabilmesi için İsrailli güvenlik kurumları ve Dışişleri Bakanlığı gibi diğer yetkili kurumlarla ortak çalışılacağı açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:58 
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