İsraillilerden ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protestosu - Son Dakika
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İsraillilerden ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protestosu

6 saat önce

İsrail'de yüzlerce kişi, başkent Tel Aviv'de bir araya gelerek ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

İsrail'de yüzlerce kişi, başkent Tel Aviv'de bir araya gelerek ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

İsrail'de yüzlerce barış eylemcisi ve insan hakları savunucusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın planı" adını verdikleri sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için başkent Tel Aviv şehir merkezinde kitlesel bir protesto gösterisi düzenledi. İsrail'deki Şimdi Barış Hareketi tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına büyük tepki göstererek, "Yüzyılın Planına Hayır", "Irkçılığa Hayır", "Filistinlilerin Hakları Geri Verilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsrail'in Batı Şeria'da ve Ölü Deniz'de Filistinlilerin topraklarını işgal etmesini de kınadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsraillilerden ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protestosu

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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