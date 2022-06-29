İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı

29.06.2022 19:24

Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen İranlı 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen İranlı 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ve Beylikdüzü'de düzenlediği operasyonlarda, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla İran uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bunlardan 2'si ifade işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken 5'i bugün adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunan İsrailli vatandaşlarına, "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek saldırı uyarısında bulunmuştu.

Lapid'in uyarısının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da operasyon başlatmıştı. İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

ARAMALARDA TABANCA, SUSTURUCU, MERMİ VE LAZER APARATI BULUNMUŞTU

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 susturucu, 2 lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, 6 sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Suikastta kullanılacağı belirlenen motosiklete de el konulmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı Son dakika haber... İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı Son dakika haberi! İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı Son dakika haberi! İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı
Kaynak: ANKA

İstanbul, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 19:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement