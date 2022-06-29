Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 susturucu, 2 lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, 6 sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Suikastta kullanılacağı belirlenen motosiklete de el konulmuştu.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.