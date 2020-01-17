İsraillilerin büyük kısmı, Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesini istemiyor - Son Dakika
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İsraillilerin büyük kısmı, Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesini istemiyor

6 saat önce

İsrail halkının çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail meclisine yaptığı dokunulmazlık başvurusunun reddedilmesini istediği ortaya çıktı.

İsraillilerin büyük kısmı, Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesini istemiyor, System.String[]

İsrail halkının çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail meclisine yaptığı dokunulmazlık başvurusunun reddedilmesini istediği ortaya çıktı.

İsrail'in Maariv gazetesinin yaptığı ankette, hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılması kararı alınan Netanyahu'nun dokunulmazlık talebine halkın yaklaşımı soruldu.

Ankette, İsraillilerin yüzde 64'ü olumsuz, yüzde 36'sı ise olumlu yanıt verdi.

Ankette ayrıca, katılımcılara 2 Mart'taki seçimde hangi partiye oy verecekleri sorusu yöneltildi. Ankete katılanların tercihine göre, ne sağ ne de sol blok, hükümeti kurmak için salt çoğunluk olan 61 milletvekilline ulaşabildi.

Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusu

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açmaya karar vermişti.

Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da meclise başvurmuştu.

Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta dokunulmazlık talep etmişti.

Ülkede 2 Mart'ta yapılacak erken seçime kadar "zaman kazanmayı" amaçlayan Netanyahu'nun başvurusu, muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Muhalefet partileri, Netanyahu'nun hedefine ulaşmasını önlemek için seçimden önce İsrail Başbakanı'nın dokunulmazlık başvurusunu görüşmek üzere İçişleri Komisyonu'nun kurulması sürecine hız vermişti.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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