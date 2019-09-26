Son Dakika Haberleri: İsraillilerin çoğunluğu, ortodoks partilerini yönetimde istemiyor
Son Dakika Güncel Haber

İsraillilerin çoğunluğu, ortodoks partilerini yönetimde istemiyor

1 saat önce

İsrail'de geçen hafta düzenlenen seçimlerin sonuçlarına göre, İsrail hükümetinin hangi şekli alacağını hala belirsiz kaldı.

İsraillilerin çoğunluğu, ortodoks partilerini yönetimde istemiyor, System.String[]

İsrail'de geçen hafta düzenlenen seçimlerin sonuçlarına göre, İsrail hükümetinin hangi şekli alacağını hala belirsiz kaldı. Kesin olan tek şeyin, seçmenlerin bir sonraki kurulacak hükümetin 'daha az dindar' istediği belirtildi.

İsrail'de dini özgürlüğü ve eşitliği teşvik etmeyi amaçlayan, 2009 yılında kurulan ve uluslararası organizasyon olan Hiddush'un yaptığı ankete göre, İsrail seçmeninin yüzde 57'si, ABD'de ultra-Ortodoks olarak adlandırılan, geleneksel Ortodoks olan partilerin yönetim koalisyonunda rol oynamasını istemiyor.

İsraillilerin yüzde 34'ü aynı fikirde değil. Ortodoks partilerin koalisyonda olmasını istiyorlar ve Ortodoks Yahudiliğin İsrail hukuku üzerinde önemli bir etkisi olan mevcut hükümet politikalarından memnunlar.

Yapılan seçimlerde, laik partiler, İsrail'de bir teokrasi kurmak isteyen Ortodoks partileriyle suçlarken, Ortodoks partiler ise laik partilerin, İsrail'i dini karakterinden mahrum etmek istediğini iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartışmalı telefon görüşmesinden sonra Trump ile Zelenskiy buluştu
İsrail seçimlerinin lideri Gantz, Netanyahu'nun hükümetine katılmayı reddetti Erdoğan'dan F-35 çıkışı: Halkım soruyor. Ödeme yaptınız, ne oldu? Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 20:23:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsraillilerin çoğunluğu, ortodoks partilerini yönetimde istemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]