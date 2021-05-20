İsraillilerin üçte ikisinden fazlası Gazze'ye saldırıların sürmesini istiyor - Son Dakika

İsraillilerin büyük çoğunluğunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 65'i çocuk 230 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların devam etmesinden yana olduğu ortaya çıktı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, İsraillilerin yüzde 72'si ateşkese karşı çıkıyor ve Gazze'ye saldırıların sürmesini istiyor.

Ankete katılanlardan sadece yüzde 24'ü ateşkese varılmasını desteklerken, bu oran İsrail'in güneyinde yüzde 22'ye kadar düşüyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 75 bin kişi de yerlerinden olmuştu.