İsraillilerin yüzde 75'i hükümetin koronavirüsle mücadele performasından memnun değil - Son Dakika

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, İsraillilerin yüzde 75'inin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gösterdiği performanstan memnun olmadığını ortaya koydu.

İsrail'de yayın yapan 13 televizyonu, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede halkın memnuniyetine ilişkin pazar günü yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre, ankete katılan 700 kişinin yüzde 75'i, Netanyahu hükümetinin salgınla mücadelede beklenen performansı göstermediği ve bundan memnun olmadığı yönünde görüş beyan etti.

Katılımcıların yüzde 61'i salgın boyunca Netanyahu'nun performansının iyi olmadığını dile getirirken, kriz sebebiyle ekonomik istikrarlarından endişe duyanların oranı ise yüzde 83 olarak belirtildi.

Geçen cumartesi günü Tel Aviv'de düzenlenen gösteride İsrailliler, Kovid-19'la ilgili hükümetin kriz yönetimini protesto etmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 1148 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybının 358'e, vaka sayısının da 38 bin 213'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 141'inin durumunun ağır olduğu, 18 bin 915 kişinin ise iyileştiği belirtildi.